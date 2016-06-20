В ЗакСе проголосовали за переименование МО "Парнас" в "Сергиевское"
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Общество
Очевидно, следовало переименовать в МО Полтавское в честь славного губернатора города для прижизненного увековечивания памяти о его делах.
Слава депутату Марченко!
Я только одного не понял -- а когда он переименует и колбасный цех тоже? Ибо есть многочисленные обращения населения, не желающего употреблять мясопродукты, ассоциирующиеся с пятой колонной, жыдобендеривцами и протчая.
Раз едрисня в ЗакСе такая "мудрая" и прыткая, может им все платные туалеты переименовать в " Е-дрисьи". Как раз самое подходящее название.В самую точку!
Гениальные решения.Ладно в 1991 году все поголовно переименовывали,но сейчас тратить на это деньги.Кормушка видно еще скуднее стала.Они мать их решили,так пусть и делают за свой счет.Мы разрешение не давали и это наши деньги.Как хотят так и еб...т горожан.Сытые рожи.Только в грабу наверное они остынут и то рученьки из земли будут тянуть,что бы стащить у себя же оградку.До чего бездарные существа!!!
Ну зачем так откровенно гадить горожанам, посоветовались бы с избирателями, ой что я говорю, нет у них избирателей и встречаться им не с кем, потому такие законы принимают. Почему то вспомнилось как в Украине "депутатов" запихивали в помойки, с чего бы это?
Зная, как крушили выстраданные автовладельцами гаражи в этом месте, впору переименовать его в едрисье-коррупционное-воровское монголотатарскоеигоподобное!
А тех, кто давал разрешение на енту "инвесторскую" прохрамму, там же повесить публично! Ну как нацистских преступников, которые уничтожали русский народ!
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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хлеб-430, проезд в метро-450, 1 литр молока -600, полкило слив.масла-2.500, квартплата-80.000.......
Всё на самом деле очень просто.
Добавив всего один нолик к сегодняшнему рублику вы будете имет... в «В Смольном заявили, что средняя зарплата в Петербурге должна вырасти до 133 тысяч рублей»
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