В ЗакСе проголосовали за переименование МО "Парнас" в "Сергиевское"

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«В ЗакСе проголосовали за переименование МО "Парнас" в "Сергиевское"»

Тоскливый Дятел Терпило 15.02 16:37 [ + -8 – ]

Очевидно, следовало переименовать в МО Полтавское в честь славного губернатора города для прижизненного увековечивания памяти о его делах.

Hиф-Hиф 15.02 16:47 [ + 7 – ]



Слава депутату Марченко!

Я только одного не понял -- а когда он переименует и колбасный цех тоже? Ибо есть многочисленные обращения населения, не желающего употреблять мясопродукты, ассоциирующиеся с пятой колонной, жыдобендеривцами и протчая.

Йeти 15.02 18:12 [ + 10 – ]

Раз едрисня в ЗакСе такая "мудрая" и прыткая, может им все платные туалеты переименовать в " Е-дрисьи". Как раз самое подходящее название.В самую точку!

Ленинградец1967 15.02 19:39 [ + 6 – ]

Гениальные решения.Ладно в 1991 году все поголовно переименовывали,но сейчас тратить на это деньги.Кормушка видно еще скуднее стала.Они мать их решили,так пусть и делают за свой счет.Мы разрешение не давали и это наши деньги.Как хотят так и еб...т горожан.Сытые рожи.Только в грабу наверное они остынут и то рученьки из земли будут тянуть,что бы стащить у себя же оградку.До чего бездарные существа!!!

morgana 15.02 19:39 [ + 6 – ]

Ну зачем так откровенно гадить горожанам, посоветовались бы с избирателями, ой что я говорю, нет у них избирателей и встречаться им не с кем, потому такие законы принимают. Почему то вспомнилось как в Украине "депутатов" запихивали в помойки, с чего бы это?

Брежнев 15.02 21:39 [ + 2 – ]

Зная, как крушили выстраданные автовладельцами гаражи в этом месте, впору переименовать его в едрисье-коррупционное-воровское монголотатарскоеигоподобное!

А тех, кто давал разрешение на енту "инвесторскую" прохрамму, там же повесить публично! Ну как нацистских преступников, которые уничтожали русский народ!