Житель Колпино нашел пулемет времен войны под полом в своем гараже (фото)

Находка была сделана во время ремонта.

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Обсуждение темы:

«Житель Колпино нашел пулемет времен войны под полом в своем гараже (фото)»

Hиф-Hиф 15.02 15:04 [ + 3 – ]

судя по обрезанному прикладу, это не эхо войны, а эхо 90-х.

Тоскливый Дятел Терпило 15.02 16:25 [ + -3 – ]

Превратил бы в неисправный и оставил себе как реликвию.

Брежнев 15.02 22:07 [ + 0 – ]

Ну и зря сдал!

Судя по "Улучшению экономической ситуации в стране" вскоре сгодился бы....