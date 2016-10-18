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Житель Колпино нашел пулемет времен войны под полом в своем гараже (фото)

14:55, 15 февраля
Тэги: оружие, колпино, великая отечественная война, гаражи
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Тэги: оружие, колпино, великая отечественная война, гаражи
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Общество
Обсуждение темы:
«Житель Колпино нашел пулемет времен войны под полом в своем гараже (фото)»
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Hиф-Hиф 15.02 15:04 [ + 3 ]

судя по обрезанному прикладу, это не эхо войны, а эхо 90-х.

Тоскливый Дятел Терпило 15.02 16:25 [ + -3 ]

Превратил бы в неисправный и оставил себе как реликвию.

Брежнев 15.02 22:07 [ + 0 ]

Ну и зря сдал!
Судя по "Улучшению экономической ситуации в стране" вскоре сгодился бы....

divantsev 16.02 04:40 [ + 0 ]

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

Всего комментариев - 4

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