«В Минкульте открестились от инициативы слияния РНБ и Ленинки»

Информация об объединении Российской национальной библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге и Российской государственной библиотеки (РГБ) в Москве является «абсолютной ложью». Об этом «Интерфаксу» заявила пресс-секретарь министра культуры Ирина Казначеева.



«Остановить объединение невозможно, ибо невозможно остановить то, что никогда не начиналось. Инициатива некоторых депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга больше напоминает борьбу с ветряными мельницами. Даже больше, с мельницами, которых нет в природе», — сказала она.



«Речь идет об инициативе самих двух библиотек о поэтапном объединении усилий в целях оптимизации работы электронных библиотек, комплектации книжных фондов и других направлений, результатом которых стало бы улучшение качества обслуживания читателей, рост заработной платы сотрудников и модернизация этих учреждений», — добавила Казначеева.



Пресс-секретарь также пояснила, что «заявления о сокращении якобы 400 сотрудников РНБ и тем более присоединении петербургской библиотеки к московской являются абсолютной ложью, распространяются людьми некомпетентными и в личных интересах», передает "Лента.ру".



По поводу увольнения главного библиографа Татьяны Шумиловой Казначеева отметила, что считает излишним «комментировать тех, кто вместо работы бегает по редакциям и пресс-конференциям, иными словами прогульщиков». По ее словам, главный библиограф — это формальное название должности, притом не самой высокой в библиотеке.



«Выше, к примеру, "главный библиотекарь" (их в РНБ 159), а библиографов — 33 человека, и эта должность ранга примерно такого же, как главный специалист в комитете по культуре Петербурга. Так что она никакой не "главный" и никаких библиографов позицию не отражает», — заверила Казначеева.



Ранее члены комиссии по культуре Законодательного собрания Санк-Петербурга поддержали проект обращения ЗакСа к министру культуры Владимиру Мединскому. В обращении содержится запрос дополнительной информации по слиянию РГБ и РНБ, а также просьба остановить процесс объединения учреждений.



По мнению депутатов, слияние библиотек может вызвать осложнения в работе с редкими документами, «привести к недоступности для читателей новых книг», а также «нивелировать суть РНБ как хранилища всей печатной продукции» России, передает "Фонтанка.ру".



СПРАВКА: Российская государственная библиотека (бывшая Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина) — крупнейшая публичная библиотека в России и континентальной Европе и одна из крупнейших библиотек мира, в народе ее называют "Ленинкой". Она располагается в Москве.



Российская национальная библиотека (бывшая Государственная публичная библиотека) расположена в Санкт-Петербурге. Она является второй по величине в стране.

