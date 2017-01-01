На Петроградке пьяный постоялец гостиницы устроил дебош, разбив несколько светильников
14:32, 15 февраля
Тэги: хулиганство, алкоголь, петроградка, задержания
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обождите..., не спешите...., вы на цены посмотрите...
хлеб-430, проезд в метро-450, 1 литр молока -600, полкило слив.масла-2.500, квартплата-80.000.......
Всё на самом деле очень просто.
Добавив всего один нолик к сегодняшнему рублику вы будете имет... в «В Смольном заявили, что средняя зарплата в Петербурге должна вырасти до 133 тысяч рублей»
хлеб-430, проезд в метро-450, 1 литр молока -600, полкило слив.масла-2.500, квартплата-80.000.......
Всё на самом деле очень просто.
Добавив всего один нолик к сегодняшнему рублику вы будете имет... в «В Смольном заявили, что средняя зарплата в Петербурге должна вырасти до 133 тысяч рублей»
Ни дня не проходит без того что бы аульная блевонь не отметилась в происшествиях... в «Очевидцы: кавказцы пытались "выкинуть" ребенка из ВАЗа на КАД»
На деньги налогоплательщиков построен ЗСД и его делают платным ! Гениальный развод населения !!! в «23 тыс. водителей отказались от использования ЗСД после ввода новых тарифов»
Какая бы у нас рождаемость не была - нам не надо ишачно-аульного приплода и всяких аульных мигрантов, с наркотиками в задах вонючих!
Стоит создать рабочие места,русским людям, коренным горожанам, с достойной зарплатой и не обирать людей на всём, чем мож... в «Ленобласть стала худшим регионом России в рейтинге рождаемости»
Стоит создать рабочие места,русским людям, коренным горожанам, с достойной зарплатой и не обирать людей на всём, чем мож... в «Ленобласть стала худшим регионом России в рейтинге рождаемости»
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