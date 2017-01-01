Рыжего мертвеца в резиновых тапочках нашли в канаве в Авиагородке

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«Рыжего мертвеца в резиновых тапочках нашли в канаве в Авиагородке»

Неzнайка. 15.02 14:24 [ + 9 – ]

Хоть бы милонов...

НЕСТОР 15.02 15:32 [ + 7 – ]

Случайно не милонов?

dexter 15.02 16:20 [ + 7 – ]

У всех мысли правильные !

Тоскливый Дятел Терпило 15.02 16:41 [ + -9 – ]

У меня даже сердце сжало от недоброго предчувствия. Но потом обратил внимание на возраст и душа успокоилась. Город может вздохнуть свободно.

Неzнайка. 15.02 17:40 [ + 8 – ]

15.02 16:41 А очко у тебя не сжало случайно?

Йeти 15.02 17:43 [ + 10 – ]

Тоскливый Дятел, чуть понос не пробрал, как подумал, что это гейМилонов? Жалко своего стало сотоварища и единоверца?

Йeти 15.02 17:46 [ + 10 – ]

Незнайка, у дятла оно не сжимается? Ворота всегда и для всех открыты.Вход свободный или Добро пожаловать!

Брежнев 15.02 22:30 [ + 0 – ]

Пока заключение паталогоанатома не увижу - не поверю.

А так хотелось бы, чтобы это был... ну сами знаете кто!