Обсуждение темы:

«На Выборгском шоссе микроавтобус сбил выбежавшую на дорогу лосиху (фото)»

Очень жалко лосиху! За что ей? Не едрист, не ишак аульный, не чиновник взяточник!

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

