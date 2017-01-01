Банду кавказцев будут судить в Петербурге за серию налетов на массажные салоны и аптеки

В «послужном» списке злоумышленников также АЗС и ювелирный магазин.

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Обсуждение темы:

«Банду кавказцев будут судить в Петербурге за серию налетов на массажные салоны и аптеки»

Дядя Мурат 15.02 14:06 [ + -11 – ]

Нужен хороший адвокат

Тоскливый Дятел Терпило 15.02 14:18 [ + -10 – ]

Правильно, своих надо тем более защищать. Ведь это россияне.

НЕСТОР 15.02 15:35 [ + 8 – ]

Срань черножопая только и может в шестером на баб.

Матва-Полтос 15.02 16:06 [ + 5 – ]

На всю катушку им..

Йeти 15.02 18:01 [ + 9 – ]

Ишаки какие то извращенцы гомики! То интим салоны грабят, выносят фаллосы, то массажными принадлежности тащат. Напустила ПЖиВ извращенцев аульных!

Инь Порось 15.02 19:26 [ + 4 – ]

... А троллям с Савушкина наплевать!

Им надо отработать!

В каментах зад мигрантусам лизать

И прославлять этих животных!!!

Инь Порось 15.02 19:28 [ + 4 – ]

Дятел и Мурат!

Вам полтора часа ещё работать!!!

Не спать!!!

capa 15.02 22:51 [ + 0 – ]

эти мрази черножопые за этим сюда и едут!