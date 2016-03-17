Ленобласть стала худшим регионом России в рейтинге рождаемости
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Общество
Какая бы у нас рождаемость не была - нам не надо ишачно-аульного приплода и всяких аульных мигрантов, с наркотиками в задах вонючих!
Стоит создать рабочие места,русским людям, коренным горожанам, с достойной зарплатой и не обирать людей на всём, чем можно! Появятся крепкие Русские семьи и конечно с детьми! Какая семья не хочет иметь детей!?
Дядя Мурат, не как забеременел? Быстро ишак, арба, котомка заплечная и в аул родной!
Для мигрантов в Ленобласти необходимо разрешить многоженство. Естественно, выделить на эти цели требуемые субсидии. Пусть не на стройках с риском для жизни деньги зарабатывают, а увеличивают естественный прирост населения, поскольку местное население апатично относится к этой проблеме, а стране необходимы труженики.
Эх, дятел, дятел ...
Скажи - за травлю русских сколько Тебе платят?
Или ты, птица-говорун, не понимаешь,
Что уничтожить русских призываешь?
Ты каменты свои тут пишешь ...
Так сколько платят, аль не слышишь???
Ты, судя по всему, безумно будешь рад -
Увидеть вместо Питера огромный ашхабад???
Скажи - ты глуп совсем?
Совсем ты ничего не понимаешь?
Что ты по лезвию ножа гуляешь?
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17:01, 14 февраля
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хлеб-430, проезд в метро-450, 1 литр молока -600, полкило слив.масла-2.500, квартплата-80.000.......
Всё на самом деле очень просто.
Добавив всего один нолик к сегодняшнему рублику вы будете имет... в «В Смольном заявили, что средняя зарплата в Петербурге должна вырасти до 133 тысяч рублей»
Стоит создать рабочие места,русским людям, коренным горожанам, с достойной зарплатой и не обирать людей на всём, чем мож... в «Ленобласть стала худшим регионом России в рейтинге рождаемости»