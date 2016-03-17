Ленобласть стала худшим регионом России в рейтинге рождаемости

А Петербург оказался на последнем месте по числу детей на семью.

Обсуждение темы:

«Ленобласть стала худшим регионом России в рейтинге рождаемости»

Дядя Мурат 15.02 13:45 [ + -11 – ]

Скоро мы поднимем этот показатель

ДeдЗахаp 15.02 13:45 [ + 14 – ]

Какая бы у нас рождаемость не была - нам не надо ишачно-аульного приплода и всяких аульных мигрантов, с наркотиками в задах вонючих!

Стоит создать рабочие места,русским людям, коренным горожанам, с достойной зарплатой и не обирать людей на всём, чем можно! Появятся крепкие Русские семьи и конечно с детьми! Какая семья не хочет иметь детей!?

ДeдЗахаp 15.02 13:48 [ + 11 – ]

Дядя Мурат, не как забеременел? Быстро ишак, арба, котомка заплечная и в аул родной!

Тоскливый Дятел Терпило 15.02 16:32 [ + -9 – ]

Для мигрантов в Ленобласти необходимо разрешить многоженство. Естественно, выделить на эти цели требуемые субсидии. Пусть не на стройках с риском для жизни деньги зарабатывают, а увеличивают естественный прирост населения, поскольку местное население апатично относится к этой проблеме, а стране необходимы труженики.

Иоан Грозный 15.02 20:58 [ + 2 – ]

рассказать секрет?...все из области рожать в Питер едут

Инь Порось 15.02 23:34 [ + 0 – ]

Эх, дятел, дятел ...

Скажи - за травлю русских сколько Тебе платят?

Или ты, птица-говорун, не понимаешь,

Что уничтожить русских призываешь?





Инь Порось 15.02 23:39 [ + 0 – ]

Ты каменты свои тут пишешь ...

Так сколько платят, аль не слышишь???

Ты, судя по всему, безумно будешь рад -

Увидеть вместо Питера огромный ашхабад???



Скажи - ты глуп совсем?

Совсем ты ничего не понимаешь?

Что ты по лезвию ножа гуляешь?