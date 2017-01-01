Школьница, состоявшая в "группах смерти", выпала из окна многоэтажки в Киришах в День святого Валентина

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«Школьница, состоявшая в "группах смерти", выпала из окна многоэтажки в Киришах в День святого Валентина»

ДeдЗахаp 15.02 13:24 [ + 8 – ]

Метод "Крашенниникова" Внедрённый едрисей госдурой даёт свои печальные плоды! Родителям фактически запретили воспитывать своих детей. За лёгкий шлепок ребёнка - наказание, вплоть до уголовной отвественности! Также по этому дрисьему закону, родители обязаны выполнять, чуть ли не все капризы своих чад. Вот вам и результат!

Danny Trolleybus 15.02 17:48 [ + 0 – ]

всяко лучше чем сексом заниматься, это любой записной моралист скажет. маньяков-насильников единицы, а из окон выходят каждый день. и тогда кто наносит больший вред?

бармалей 15.02 19:34 [ + 4 – ]

регистрацию в соц.сетях-строго с 18 лет!

Брежнев 15.02 22:21 [ + 2 – ]

Минусуйте, но вот вам наяву виртуальная реальность!

Это те самые девочки-мальчики в капюшонах и с наушниками которых давят электрички! Это те самые, на которых противно смотреть каждый день, когда они уткнулись в свои "чаты", а реальная жизнь, в том числе и красный сигнал светофора на пешеходном переходе, им ПХВ! Это те, которым "лайки" дороже жизни!

Родители, очнитесь! Не давайте своим детям с младенчества "гаджеты" (это проще - не надо с ребенком заниматься)! Их надо учить жизни, а не делать на отъ@bisь, только не мешай наводить макияж!

flabbergasted 15.02 22:54 [ + 1 – ]

"Выпала из окна 14 этажа" и "ни одного перелома, только ссадины", но при этом "в реанимации в коме" - интересно, на кого может быть рассчитана подобная информация?