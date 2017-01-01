«Школьница, состоявшая в "группах смерти", выпала из окна многоэтажки в Киришах в День святого Валентина»

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Общество
Метод "Крашенниникова" Внедрённый едрисей госдурой даёт свои печальные плоды! Родителям фактически запретили воспитывать своих детей. За лёгкий шлепок ребёнка - наказание, вплоть до уголовной отвественности! Также по этому дрисьему закону, родители обязаны выполнять, чуть ли не все капризы своих чад. Вот вам и результат!
всяко лучше чем сексом заниматься, это любой записной моралист скажет. маньяков-насильников единицы, а из окон выходят каждый день. и тогда кто наносит больший вред?
Минусуйте, но вот вам наяву виртуальная реальность!
Это те самые девочки-мальчики в капюшонах и с наушниками которых давят электрички! Это те самые, на которых противно смотреть каждый день, когда они уткнулись в свои "чаты", а реальная жизнь, в том числе и красный сигнал светофора на пешеходном переходе, им ПХВ! Это те, которым "лайки" дороже жизни!
Родители, очнитесь! Не давайте своим детям с младенчества "гаджеты" (это проще - не надо с ребенком заниматься)! Их надо учить жизни, а не делать на отъ@bisь, только не мешай наводить макияж!
"Выпала из окна 14 этажа" и "ни одного перелома, только ссадины", но при этом "в реанимации в коме" - интересно, на кого может быть рассчитана подобная информация?
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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хлеб-430, проезд в метро-450, 1 литр молока -600, полкило слив.масла-2.500, квартплата-80.000.......
Всё на самом деле очень просто.
Добавив всего один нолик к сегодняшнему рублику вы будете имет... в «В Смольном заявили, что средняя зарплата в Петербурге должна вырасти до 133 тысяч рублей»
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