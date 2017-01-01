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«В Петербурге злоумышленница, представившись сотрудницей офиса, спокойно забрала выручку в магазине нижнего белья»

Жалко продавщицу! Для неё 47 000,которые придётся выплачивать - большая сумма. Что бы "рог" на пятке вырос у похитительницы! Обманывай олигархов-едристов! У тех денег куры не клюют! Наворовали у народ немерено!

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

