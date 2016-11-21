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«В Колпино доверчивая пенсионерка впустила в квартиру "сотрудниц поликлиники" и не досчиталась 230 тысяч рублей»

Ужас ольгинских тварей 15.02 20:20 [ + 3 – ]

Как сообщает 47news, судья Всеволожского городского суда Светлана Колокольчикова отказала полицейскому следствию в аресте двух цыганок, прибывших в Петербург из Украины. Сообщается, что гуманная страж закона отпустила женщин под подсписку о невыезде, что для представителей кочевого племени выглядит просто издевательски.

Напомним, женщин подозревали в том, что они регулярно мошенническим путем входили в доверие к пожилым людям, продавая им якобы мед. Пока одна из товаров уговаривала купить продукт, другая обворовывала квартиру.

Так, как пишут читатели на портале ДТП и ЧП/Санкт-Петербург, обе фигурантки были хорошо знакомы местным жителям. Как сообщают граждане, предположительно, женщины промышляли не только мошенничеством и воровством, но и торговлей наркотиками.





Подробнее: https://ok-inform.ru/obshchestvo/proisshestviya/78050-operativniki-zrya-rabotali-vsevolozhskij-sud-otpustil-vorovok-s-ukrainy.html