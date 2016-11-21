«В Колпино доверчивая пенсионерка впустила в квартиру "сотрудниц поликлиники" и не досчиталась 230 тысяч рублей»

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Общество
21.11.2016 | Происшествия Марина Седова
Оперативники зря работали: Всеволожский суд отпустил воровок с Украины
Удивительную гуманность проявил Всеволожский суд. Две цыганки-воровки, которых не без труда поймали полицейские, отпущены на свободу под улюлюканье соплеменников
Подробнее: https://ok-inform.ru/obshchestvo/proisshestviya/78050-operativniki-zrya-rabotali-vsevolozhskij-sud-otpustil-vorovok-s-ukrainy.html
Как сообщает 47news, судья Всеволожского городского суда Светлана Колокольчикова отказала полицейскому следствию в аресте двух цыганок, прибывших в Петербург из Украины. Сообщается, что гуманная страж закона отпустила женщин под подсписку о невыезде, что для представителей кочевого племени выглядит просто издевательски.
Напомним, женщин подозревали в том, что они регулярно мошенническим путем входили в доверие к пожилым людям, продавая им якобы мед. Пока одна из товаров уговаривала купить продукт, другая обворовывала квартиру.
Так, как пишут читатели на портале ДТП и ЧП/Санкт-Петербург, обе фигурантки были хорошо знакомы местным жителям. Как сообщают граждане, предположительно, женщины промышляли не только мошенничеством и воровством, но и торговлей наркотиками.
Подробнее: https://ok-inform.ru/obshchestvo/proisshestviya/78050-operativniki-zrya-rabotali-vsevolozhskij-sud-otpustil-vorovok-s-ukrainy.html
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17:01, 14 февраля
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хлеб-430, проезд в метро-450, 1 литр молока -600, полкило слив.масла-2.500, квартплата-80.000.......
Всё на самом деле очень просто.
Добавив всего один нолик к сегодняшнему рублику вы будете имет... в «В Смольном заявили, что средняя зарплата в Петербурге должна вырасти до 133 тысяч рублей»
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