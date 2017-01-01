В Ленобласти 19-летняя мать уложила грудную дочь спать, а утром нашла ее мертвой

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Обсуждение темы:

«В Ленобласти 19-летняя мать уложила грудную дочь спать, а утром нашла ее мертвой»

Тоскливый Дятел Терпило 15.02 17:16 [ + -8 – ]

Из-за таких мам-одиночек и нет естественного прироста населения в Ленобласти. Не могла создать полноценную семью.

Йeти 15.02 17:33 [ + 11 – ]

Моё искреннее соболезнование Матери! Не приведи господь никому пережить такое!

Роберт 15.02 23:39 [ + 1 – ]

Мамой её трудно назвать, одна такая уже сидит, оставила дочь в пустой квартире и бухала три дня.

Инь Порось 15.02 23:42 [ + 2 – ]

О, дятел, ты бы ей помог,

Дитё бы воспитал ...

И сам б с колен подняться смог ...

И дурью заниматься ежедневно перестал ...

Markast 16.02 01:06 [ + 0 – ]

Дочку уложила, сама сядет.