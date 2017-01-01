Mercedes Benz за 5 млн похитили у бизнесвумен от АЗС на Васильевском

А от Витебского вокзала у жителя Карелии угнали Toyota Hihglander.

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Обсуждение темы:

«Mercedes Benz за 5 млн похитили у бизнесвумен от АЗС на Васильевском»

Дядя Мурат 15.02 11:56 [ + -7 – ]

Представляю каких неимоверных усилий и средств было необходимо этой женщине при покупке автомобиля. Надеюсь что страховка полностью возместит все материальные и моральные затраты.

Hиф-Hиф 15.02 12:23 [ + 8 – ]

дык когда на заправке расплачиваться идешь, полезно ключи из машины вынимать, а саму машину запирать и на сигнализацию ставить. ;-))

Тоскливый Дятел Терпило 15.02 12:40 [ + -4 – ]

Ключи необходимо вынимать, иначе страховку потом не получишь.

Анжей Стамбулянский 15.02 13:42 [ + 0 – ]

Минус еще одна ТП за рулем, и то радует!