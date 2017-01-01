Очевидцы: кавказцы пытались "выкинуть" ребенка из ВАЗа на КАД

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«Очевидцы: кавказцы пытались "выкинуть" ребенка из ВАЗа на КАД»

ДeдЗахаp 15.02 11:48 [ + 11 – ]

А всякие дятлы терпилы и АКSМ 314д..., с пеной у рта доказывают "Ах, какие дагесранцы и прочие аульные примерные! Ах, как детишек любят! Какие работящие да нас дятлов в ж.... любящие! Какие они "любящие" видно из СМИ. Как продают, бросают, забывают в колясках, в мороз, своих выпердышей. Иначе не подберу других слов!

Тоскливый Дятел Терпило 15.02 11:52 [ + -13 – ]

Больное воображение. Нет тела, нет состава преступления. Кому-то показалось, кого-то хотели, пустые разговоры.

Неzнайка. 15.02 12:07 [ + 16 – ]

Ни дня не проходит без того что бы аульная блевонь не отметилась в происшествиях...

ккк 15.02 12:48 [ + 2 – ]

экспресс роды

Дядя Мурат 15.02 14:11 [ + -9 – ]

Показалось мамой клянусь

бармалей 15.02 19:31 [ + 0 – ]

странная история.ослолюбов изловить и запытать-чей ребенок?почему пытались выкинуть?может этого ребенка уже и в живых нет.провести проверку по данному обращению.

legenda.natalya 15.02 22:16 [ + 0 – ]

12:48 - о, Кастрюлич появился, сколько лет, сколько зим, :))) , с новым никому и старой авой )!

Инь Порось 15.02 23:59 [ + 0 – ]

Для Терпилы 15.02 11:52.

Хотите знать, что чувствует и делает наш дятел, когда на камент время он бездумно тратит?



"Больное воображение" - у дятла то кишечника броженье!!!

"Нет тела" - у дятла задница вспотела!!!

"нет состава преступления" - то у дятла испражненья ..

"Кому-то показалось" - у дятла в тестикулах зачесалось ...

"кого-то хотели" - подмышки у дятла внезапно вспотели...

"пустые разговоры" - то чешет дятел "помидоры"!!!