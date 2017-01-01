Очевидцы: кавказцы пытались "выкинуть" ребенка из ВАЗа на КАД
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Общество
А всякие дятлы терпилы и АКSМ 314д..., с пеной у рта доказывают "Ах, какие дагесранцы и прочие аульные примерные! Ах, как детишек любят! Какие работящие да нас дятлов в ж.... любящие! Какие они "любящие" видно из СМИ. Как продают, бросают, забывают в колясках, в мороз, своих выпердышей. Иначе не подберу других слов!
Больное воображение. Нет тела, нет состава преступления. Кому-то показалось, кого-то хотели, пустые разговоры.
Ни дня не проходит без того что бы аульная блевонь не отметилась в происшествиях...
странная история.ослолюбов изловить и запытать-чей ребенок?почему пытались выкинуть?может этого ребенка уже и в живых нет.провести проверку по данному обращению.
12:48 - о, Кастрюлич появился, сколько лет, сколько зим, :))) , с новым никому и старой авой )!
Для Терпилы 15.02 11:52.
Хотите знать, что чувствует и делает наш дятел, когда на камент время он бездумно тратит?
"Больное воображение" - у дятла то кишечника броженье!!!
"Нет тела" - у дятла задница вспотела!!!
"нет состава преступления" - то у дятла испражненья ..
"Кому-то показалось" - у дятла в тестикулах зачесалось ...
"кого-то хотели" - подмышки у дятла внезапно вспотели...
"пустые разговоры" - то чешет дятел "помидоры"!!!
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17:01, 14 февраля
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хлеб-430, проезд в метро-450, 1 литр молока -600, полкило слив.масла-2.500, квартплата-80.000.......
Всё на самом деле очень просто.
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