В Ленобласти алкоголик пустил к себе в квартиру переночевать незнакомого мужчину, а наутро обнаружил его мертвым

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«В Ленобласти алкоголик пустил к себе в квартиру переночевать незнакомого мужчину, а наутро обнаружил его мертвым»

Роберт 15.02 23:37 [ + 0 – ]

А причём здесь алкоголик, это что профессия или национальность?