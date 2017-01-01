Обсуждение темы:

«В Бокситогорске мужчина, помогавший 89-летнему пенсионеру в больнице, избил его и ограбил»

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

