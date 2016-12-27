На Лермонтовском мужчина упал с высоты 3-го этажа, поломав основание черепа и лобной кости

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«На Лермонтовском мужчина упал с высоты 3-го этажа, поломав основание черепа и лобной кости»

Дядя Мурат 15.02 11:18 [ + -5 – ]

Выздоравливай брат

Тоскливый Дятел Терпило 15.02 11:33 [ + -5 – ]

Жил бы в Мурино в своем доме и остался бы невредим.

ДeдЗахаp 15.02 11:52 [ + 4 – ]

Если ишак аульный, то туда и дорога. Никто вам не рад убогим ишакам!

ДeдЗахаp 15.02 11:59 [ + 4 – ]

Дядя Мурат, Дятел Тоскливый, брат твой убогий то был? Который, идиот, упал с 3 его этажа? Думал сакля-мазанка, верно?