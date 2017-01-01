В Петербурге задержали негодяя, который обманул стариков почти на миллион рублей

Обсуждение темы:

«В Петербурге задержали негодяя, который обманул стариков почти на миллион рублей»

Дядя Мурат 15.02 11:08 [ + -7 – ]

Одни и теже темы как под копирку. Человек оказад услугу и получил вознагрождение. Разве не так?

ДeдЗахаp 15.02 13:08 [ + 6 – ]

Самые главные негодяи? Это те которые всех простых пенсионеров посадили на скудную пенсию и лишили всех льгот, которые у них были от Советской Власти! Этих мошенников, которые обворовывают стариков - можно расспознать и наказать через своих детей и внуков. А, вот с негодяями из подлой власти лживых дристот, тяжело бороться. Они грабят на законных основаниях!