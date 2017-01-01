Жуткое ДТП на Литейном проспекте спровоцировало гигантскую пробку в центре города (фото)

Там столкнулись две иномарки, одна из которых от удара врезалась в столб.

Обсуждение темы:

«Жуткое ДТП на Литейном проспекте спровоцировало гигантскую пробку в центре города (фото)»

Hиф-Hиф 15.02 11:08 [ + 0 – ]

Нет никакой пробки в центре. Как раз наоборот. Затруднен въезд в центр из северных гребеней. Так что пробка на выезде из гребеней. ;-)) Что радует.

Фантом 15.02 12:55 [ + 1 – ]

А что там жуткого? Шкода, можно сказать, цела, Ситроен не очень, но салон уцелел. Если все были пристегнуты, то должны были отделаться царапинами и легким испугом.