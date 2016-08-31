Глава комитета по экономической политике Петербурга ушла в отставку
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Общество
те из чиновников, у которых есть голова, начали сваливать с тонущей шхуны бакинского гастарбайтера.
Естественная ротация кадров, связанная с истощением творческого потенциала на конкретном рабочем месте и потребностью реализации в другом.
Ушла по собственному желанию? Не смешите людей. Ни одна чиновничья гнида не уйдёт по своей воле. Учуяла, видать, крысиным нюхом, что судно Саляма-Алейкума, течь дало. И не долго на плаву продержится!
Всем чиновникам из партии ПЖиВ, перо вставить в одно место и пусть летят прочь. Хоть, кризиса и казнокрадства будет в стране поменьше!
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17:01, 14 февраля
на новости
хлеб-430, проезд в метро-450, 1 литр молока -600, полкило слив.масла-2.500, квартплата-80.000.......
Всё на самом деле очень просто.
Добавив всего один нолик к сегодняшнему рублику вы будете имет... в «В Смольном заявили, что средняя зарплата в Петербурге должна вырасти до 133 тысяч рублей»
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