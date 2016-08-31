Глава комитета по экономической политике Петербурга ушла в отставку

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«Глава комитета по экономической политике Петербурга ушла в отставку»

монк-аль-ахри 15.02 10:28 [ + 7 – ]

те из чиновников, у которых есть голова, начали сваливать с тонущей шхуны бакинского гастарбайтера.

Тоскливый Дятел Терпило 15.02 10:33 [ + -5 – ]

Естественная ротация кадров, связанная с истощением творческого потенциала на конкретном рабочем месте и потребностью реализации в другом.

Историк 15.02 11:11 [ + 5 – ]

Даешь прогноз на 2050 год, больше амбициозных планов!

ДeдЗахаp 15.02 12:07 [ + 13 – ]

Ушла по собственному желанию? Не смешите людей. Ни одна чиновничья гнида не уйдёт по своей воле. Учуяла, видать, крысиным нюхом, что судно Саляма-Алейкума, течь дало. И не долго на плаву продержится!

Неzнайка. 15.02 12:10 [ + 10 – ]

15.02 12:07чиновничья гнида...+100000)))

Какое верно сказано!

Markast 15.02 15:13 [ + -5 – ]

А может это одна из немногих порядочных чиновников?

Йeти 15.02 17:51 [ + 5 – ]

Всем чиновникам из партии ПЖиВ, перо вставить в одно место и пусть летят прочь. Хоть, кризиса и казнокрадства будет в стране поменьше!