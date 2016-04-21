В Смольном заявили, что средняя зарплата в Петербурге должна вырасти до 133 тысяч рублей
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Общество
Процветающий город. Особенно радует, что численность увеличится за счет притока мигрантов, которые наверняка принесут с собой инвестиции. А это дополнительные рабочие места, развитая инфраструктура, подъем уровня жизни. С зарплатой 133 тыс. руб., каждый будет ощущать себя миллионером, которому по карману таун-хаус, Лексус в гараже, ежемесячные поездки на Бали и Фиджи, и прочие блага, о которых не могут мечтать жители других регионов.
и нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме. помним. уже проходили. как специалист по жизни общества одно могу сказать: чем больше утопистов в руководстве обществом, тем опаснее в этом обществе обывателю жить. люди в щепки превращаются. ради "светлого завтра".
обождите..., не спешите...., вы на цены посмотрите...
хлеб-430, проезд в метро-450, 1 литр молока -600, полкило слив.масла-2.500, квартплата-80.000.......
Всё на самом деле очень просто.
Добавив всего один нолик к сегодняшнему рублику вы будете иметь полное представление о будущем.
Уверен что через лет эдак пять такие зарплаты точно будут. По крайней мере у большинства жителей нашего города.
дятел мигранты принесут не инвестиции а ножи и топоры что б уничтожать местное население
Средняя томожет и вырастет, поднимут себе депутаты зарплаты в 3 раза и вырастет
Можно ли лживой едрисне из Смольного верить? В 2002 ом году, некий галёрный раб, также клятвенно обещал нам всяческие блага. И сейчас в 2017 году мы должны жить лучше всех стран в мире. И, быть лидерами мировой экономики. Как сейчас живём в путинской едрисей раше? Ничего не буду доказывать! НАРОД не слепой - сам всё видит!
... Лишь только новость эту
Провидение явило -
Как др...чит уж двумя руками к ней
Каменты заунывное терпило ...
... Когда-нибудь раскается в содеянном он слёзно ...
Но повторяю - будет слишком поздно ...
...Мигранты коль толпой придут -
Наоборот, скворец, оповещай людей!!!!
"Спасайте, жители, подруг,
Сестёр, жён, дочерей!!!"
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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хлеб-430, проезд в метро-450, 1 литр молока -600, полкило слив.масла-2.500, квартплата-80.000.......
Всё на самом деле очень просто.
Добавив всего один нолик к сегодняшнему рублику вы будете имет... в «В Смольном заявили, что средняя зарплата в Петербурге должна вырасти до 133 тысяч рублей»
Стоит создать рабочие места,русским людям, коренным горожанам, с достойной зарплатой и не обирать людей на всём, чем мож... в «Ленобласть стала худшим регионом России в рейтинге рождаемости»