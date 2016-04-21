В Смольном заявили, что средняя зарплата в Петербурге должна вырасти до 133 тысяч рублей

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«В Смольном заявили, что средняя зарплата в Петербурге должна вырасти до 133 тысяч рублей»

Тоскливый Дятел Терпило 15.02 10:32 [ + -12 – ]

Процветающий город. Особенно радует, что численность увеличится за счет притока мигрантов, которые наверняка принесут с собой инвестиции. А это дополнительные рабочие места, развитая инфраструктура, подъем уровня жизни. С зарплатой 133 тыс. руб., каждый будет ощущать себя миллионером, которому по карману таун-хаус, Лексус в гараже, ежемесячные поездки на Бали и Фиджи, и прочие блага, о которых не могут мечтать жители других регионов.

монк-аль-ахри 15.02 10:33 [ + 14 – ]

и нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме. помним. уже проходили. как специалист по жизни общества одно могу сказать: чем больше утопистов в руководстве обществом, тем опаснее в этом обществе обывателю жить. люди в щепки превращаются. ради "светлого завтра".

ккк 15.02 10:34 [ + 13 – ]

я не понял.это у мигрантов будет такая з\п?



Ужас ольгинских тварей 15.02 11:01 [ + 18 – ]

обождите..., не спешите...., вы на цены посмотрите...

хлеб-430, проезд в метро-450, 1 литр молока -600, полкило слив.масла-2.500, квартплата-80.000.......



Всё на самом деле очень просто.

Добавив всего один нолик к сегодняшнему рублику вы будете иметь полное представление о будущем.



Дядя Мурат 15.02 11:12 [ + -13 – ]

Уверен что через лет эдак пять такие зарплаты точно будут. По крайней мере у большинства жителей нашего города.

НЕСТОР 15.02 11:13 [ + 13 – ]

дятел мигранты принесут не инвестиции а ножи и топоры что б уничтожать местное население

Sasha1 15.02 11:52 [ + 11 – ]

Средняя томожет и вырастет, поднимут себе депутаты зарплаты в 3 раза и вырастет

ДeдЗахаp 15.02 13:36 [ + 11 – ]

Можно ли лживой едрисне из Смольного верить? В 2002 ом году, некий галёрный раб, также клятвенно обещал нам всяческие блага. И сейчас в 2017 году мы должны жить лучше всех стран в мире. И, быть лидерами мировой экономики. Как сейчас живём в путинской едрисей раше? Ничего не буду доказывать! НАРОД не слепой - сам всё видит!