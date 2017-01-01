Два человека оказались в больнице после ДТП на Таллинском шоссе в Ленобласти

На место выезжали спасатели.

На место выезжали спасатели.



Как сообщает 47News со ссылкой на правоохранительные органы региона, авария произошла 14 февраля около 11 часов утра на Таллинском шоссе неподалеку от деревни Телези. Там водитель легковушки не справился с управлением. В результате ДТП водитель и пассажирка легковушки были госпитализированы в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.



Как передает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти, на место происшествия выезжала дежурная смена 33-й пожарной части в составе трех человек и одной единицы техники.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне утром в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП, в результате которого двоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь.Как сообщает 47News со ссылкой на правоохранительные органы региона, авария произошла 14 февраля около 11 часов утра на Таллинском шоссе неподалеку от деревни Телези. Там водитель легковушки не справился с управлением. В результате ДТП водитель и пассажирка легковушки были госпитализированы в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.Как передает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти, на место происшествия выезжала дежурная смена 33-й пожарной части в составе трех человек и одной единицы техники.Напомним, ранее мы писали о том, что трое мужчин оказались в больнице после тарана дерева на Приозерском шоссе.





