В Беломорске задержали мужчину, который в начале февраля зарезал своего знакомого и украл его вещи

Трагедия произошла в квартире на улице Бабушкина.

Трагедия произошла в квартире на улице Бабушкина.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла 6 февраля в квартире одного из домов по улице Бабушкина. Во время ссоры с хозяином квартиры, возникшей после совместного распития спиртных напитков,



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В результате оперативно-разыскных мероприятий в Беломорске, Республики Карелия, был задержан 43-летний ранее судимый мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Подозреваемый находится под арестом.

Петербургские следователи раскрыли убийство местного жителя, которое было совершено в начале февраля в Невском районе Петербурга. В настоящее время подозреваемый задержан.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла 6 февраля в квартире одного из домов по улице Бабушкина. Во время ссоры с хозяином квартиры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, 43-летний гость несколько раз ударил потерпевшего ножом. После этого злоумышленник похитил вещи хозяина квартиры на сумму порядка 6 тысяч рублей и с места происшествия скрылся.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В результате оперативно-разыскных мероприятий в Беломорске, Республики Карелия, был задержан 43-летний ранее судимый мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Подозреваемый находится под арестом.







Обсуждение темы: «В Беломорске задержали мужчину, который в начале февраля зарезал своего знакомого и украл его вещи» Иоан Грозный 15.02 16:02 [ + 0 – ]

даже комментировать противно...одно алко-быдло, завалило другое алко-быдло при этом "наварившись" на 6 тысяч рублей...просто анус какой-то

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