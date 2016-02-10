Кусок штукатурки рухнул на тротуар Вознесенского проспекта рядом с остановкой

К счастью, никто не пострадал.

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Обсуждение темы:

«Кусок штукатурки рухнул на тротуар Вознесенского проспекта рядом с остановкой»

Тоскливый Дятел Терпило 15.02 10:44 [ + -2 – ]

Страшно представить себе, если бы на остановке в этот момент находились мигранты и гости нашего города. Это вызвало бы резонансный международный скандал.