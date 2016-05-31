Обсуждение темы:

«Более 4,8 тыс. коммуналок расселили в Петербурге за 2016 год»

Молодцы! Так держать! Еще всего лишь 20 лет, и их не будет.

Старый фонд - ужас! Коммуналки -- ужас-ужас!

Коммуналки в старом фонде -- ужас-ужас-ужас!