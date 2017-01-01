«Чиновники предложили убрать Университет Лесгафта из центра Петербурга»

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Общество
Вот бы всю едрисню убрать из города, тупорылую и кризисную? То бы был наилучший вариант!
По мне лучше Смольный выселить. Весь! На лесоповал под Магадан. Лет так на 7 каждого. С конфискацией, это свято!
Мудрое предложение. Центр города должен принадлежать коммерческим структурам, которые построят фешенебельные апартаменты, заселят их богатыми людьми, которые принесут с собой инвестиции и построят тротуары с обогревом. Там же мы построим бизнес-центры, фитнесс-центры и казино. Одним словом, превратим центр города в Северный Лас-Вегас.
дятел-хватит тут свои бредни наперекор людям специально высказывать.тоскливое чудище.
Подобные ищут место себе подобным." Блэк джек и шлюхи" и ничего другого в головах обитателей Смольного ничего нет!
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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...Губернатор Новгородской области добровольно...
...самарский губернатор подал в отставку...
...губернатор приморья подал в отставку...
НАШ то жлобяра когда оставит Любимый Город в покое?
в «Полтавченко повысил стандарт стоимости услуг ЖКХ в Петербурге»