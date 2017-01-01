Чиновники предложили убрать Университет Лесгафта из центра Петербурга

Такой вариант предусматривает один из планов развития Северной Коломны.

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«Чиновники предложили убрать Университет Лесгафта из центра Петербурга»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 14.02 18:12 [ + 10 – ]

Вот бы всю едрисню убрать из города, тупорылую и кризисную? То бы был наилучший вариант!

монк-аль-ахри 14.02 18:20 [ + 10 – ]

По мне лучше Смольный выселить. Весь! На лесоповал под Магадан. Лет так на 7 каждого. С конфискацией, это свято!

Тоскливый Дятел Терпило 14.02 18:29 [ + -10 – ]

Мудрое предложение. Центр города должен принадлежать коммерческим структурам, которые построят фешенебельные апартаменты, заселят их богатыми людьми, которые принесут с собой инвестиции и построят тротуары с обогревом. Там же мы построим бизнес-центры, фитнесс-центры и казино. Одним словом, превратим центр города в Северный Лас-Вегас.

бармалей 14.02 20:07 [ + 4 – ]

дятел-хватит тут свои бредни наперекор людям специально высказывать.тоскливое чудище.

Всезнайка 14.02 20:29 [ + 3 – ]

Это вас надо убрать,мешки с дерьмом,а не университет...

solus_rex 14.02 20:38 [ + 3 – ]

Вместо школ построю бар, всем конец, Аллах акбар (с)

Историк 14.02 21:47 [ + 4 – ]

Подобные ищут место себе подобным." Блэк джек и шлюхи" и ничего другого в головах обитателей Смольного ничего нет!