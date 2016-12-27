В поликлинике на Московском пациент с ножом угрожал убить травматолога

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Обсуждение темы:

«В поликлинике на Московском пациент с ножом угрожал убить травматолога»

махоня 14.02 15:00 [ + 4 – ]

Наверное денежек хотел, а у пациента их не было?

AКSМ 3,14d@r 14.02 15:08 [ + -9 – ]

Заплати денежку и лечись на здоровье. Сичас платно всё. Прально врач не стал нищегрёба лечить бесплатно. Уууу жадный пасыент.