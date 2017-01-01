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«Любителя наркотиков задержали за рулем иномарки в центре Петербурга»

а что ночью в Питере комендантский час?может он и не любитель,а так.Сотрудники ДПС еще теперь и гвардейцы кардинала?Геройский просто поступок гвардейцев.