В Рыбацком трое негодяев избили мужчину и отобрали у него 5 млн рублей, принадлежавших его фирме

Нападение произошло сегодня в 9 утра в переулке Слепушкина.

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Обсуждение темы:

«В Рыбацком трое негодяев избили мужчину и отобрали у него 5 млн рублей, принадлежавших его фирме»

Ленинградец1967 14.02 16:27 [ + 1 – ]

пусть в своей фирме их и ищет,раз лох такой.Меньше понтов и деньги будут целы.