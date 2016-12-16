«Полиция задержала насильника, надругавшегося над женщиной у заправки на Маршала Жукова»

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Общество
Похищенное изъято. Собранные полицией материалы направлены в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу для принятия процессуального решения. Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.
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Вот это по Европейски. Думаю что потерпевшая не имеет к нему никаких претензий.
В план лечения предлагаю включить промывание мозгов и психиатрическую экспертизу. Какой извращенной фантазией нужно обладать, чтобы в три часа ночи оказаться на автозаправке, в автомашине с малознакомым мужчиной и при этом быть изнасилованной там, где уму непостижимо.
Дятел, еной жынке надо у нас поучится. Не прошол бы номер. Вначале плати, потом услуга патный палучай. Ха-ха-ха........
можно задавать разные вопросы. и, действительно, какого лешего порядочная девушка катается в одной машине с черномазым в 3 часа ночи? сразу возникает вопрос о её порядочности. на попу приключений искала? так нашла! девушку выеб*ли и высадили. ей что не понравилось? плохо выеб*ли? или плохо высадили? уточните плиз!
Подозреваемый отпущен под обязательство о явке-а дятел опять гадит в комментариях-если бы его не отпустили-то и дятла бы тут не было.Ох дятел.....ох уж старая пе.р..ло....
А как это?Это же преступление квалифицируется как тяжкое,кто его под подписку отпустил?Это получается ему дали возможность насесть на потерпевшую и под угрозами заставить забрать заявление.Где прокуратура вообще?
... А Инь Порось б не либералил ...
Чего с насильников убогих взять?
Их надо либо разрывать конями
Иль тестикулы саблей отсекать ...
И пусть кудахчут п...доры-кастраты,
Их путь в вопросах сексуальных будет завершен ...
Или вперед, в "пассив" ... Пожалуйста, ребята ...
Живите в "петухах" ... Вопрос бы был решён!!!
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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