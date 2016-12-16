Полиция задержала насильника, надругавшегося над женщиной у заправки на Маршала Жукова

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«Полиция задержала насильника, надругавшегося над женщиной у заправки на Маршала Жукова»

скaльпель 14.02 14:04 [ + -5 – ]

Похищенное изъято. Собранные полицией материалы направлены в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу для принятия процессуального решения. Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.

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Вот это по Европейски. Думаю что потерпевшая не имеет к нему никаких претензий.

koschke 14.02 14:15 [ + 7 – ]

Подозреваемый отпущен под обязательство о явке. Ну не дибилы?

Тоскливый Дятел Терпило 14.02 14:58 [ + -5 – ]

В план лечения предлагаю включить промывание мозгов и психиатрическую экспертизу. Какой извращенной фантазией нужно обладать, чтобы в три часа ночи оказаться на автозаправке, в автомашине с малознакомым мужчиной и при этом быть изнасилованной там, где уму непостижимо.

AКSМ 3,14d@r 14.02 15:14 [ + 0 – ]

Дятел, еной жынке надо у нас поучится. Не прошол бы номер. Вначале плати, потом услуга патный палучай. Ха-ха-ха........

монк-аль-ахри 14.02 15:32 [ + 4 – ]

можно задавать разные вопросы. и, действительно, какого лешего порядочная девушка катается в одной машине с черномазым в 3 часа ночи? сразу возникает вопрос о её порядочности. на попу приключений искала? так нашла! девушку выеб*ли и высадили. ей что не понравилось? плохо выеб*ли? или плохо высадили? уточните плиз!

бармалей 14.02 20:27 [ + 1 – ]

Подозреваемый отпущен под обязательство о явке-а дятел опять гадит в комментариях-если бы его не отпустили-то и дятла бы тут не было.Ох дятел.....ох уж старая пе.р..ло....

смерч 14.02 20:39 [ + 2 – ]

А как это?Это же преступление квалифицируется как тяжкое,кто его под подписку отпустил?Это получается ему дали возможность насесть на потерпевшую и под угрозами заставить забрать заявление.Где прокуратура вообще?