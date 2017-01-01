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«Из гостиницы в Ленобласти госпитализировали 3-месячного малыша, оставленного на попечение 35-летнему мужчине»

Все приезжие из средней азии и вообще с аулов - ублюдки. Чего сюда припёрлись? Ещё и своего пиsdёныша сюда приволокли? Кто вам тут рад? Хотели свободу от русских "оккупантов"? Вы её получили. Зачем снова едете к "оккупантам"?

Пиндёныш который даже не в курсе где он родился тут.А вот то что родители ублюдки это факт.А вообще всех детишек брошенных этими обезьянами надо отсылать на родину этих обезьян.Детишки конечно не при чём,но думаю на родине ..хотя где их родина..Бля..всех этих тварей женского и мужского рода стерилизовать при въезде в Россию...Эти даже не обезьяны это я чё то мягко,разве животные своих детёнышей бросают.А этих даже не знаешь как назвать!НЕ люди не животные ..х.з Я в шоке потому что это уже не единичный случай