Уроженца Украины нашли повешенным в съемной квартире в Сестрорецке

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«Уроженца Украины нашли повешенным в съемной квартире в Сестрорецке»

Тоскливый Дятел Терпило 14.02 16:39 [ + -4 – ]

Классический вариант ухода из жизни. На памятнике следует сделать эпитафию "Побачите".

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 14.02 17:58 [ + 6 – ]

Лучше бы повесилась гнида аульная! С дятлом тоскливым на одной перекладине! Нас путинский режим специально рассоединят всех славян! Русь, Украина и Белоруссия должны быть вместе!

Всезнайка 14.02 18:04 [ + -1 – ]

Наверняка совесть замучила за Попрошайку...

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 14.02 18:07 [ + 3 – ]

Нам едрисня показывает "верный путь", чтобы любили и уважали хероя кадырова. Который с 16 ти лет убивал русских солдат.Находятся холуи и лакеи ольгинские, которые ниц рады распластаться перед хероем кадыркой. Но слава БОГУ, таких мало на РУСИ - МАТУШКЕ!

Тоскливый Дятел Терпило 14.02 18:32 [ + -4 – ]

Не понимаю такой реакции. У человека был богатый выбор: уехать в прозападную часть Украины, стать жителем ДНР или ЛНР, или остаться в России. Он выбрал свой путь.