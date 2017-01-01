«Уроженца Украины нашли повешенным в съемной квартире в Сестрорецке»

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Общество
Классический вариант ухода из жизни. На памятнике следует сделать эпитафию "Побачите".
Лучше бы повесилась гнида аульная! С дятлом тоскливым на одной перекладине! Нас путинский режим специально рассоединят всех славян! Русь, Украина и Белоруссия должны быть вместе!
Нам едрисня показывает "верный путь", чтобы любили и уважали хероя кадырова. Который с 16 ти лет убивал русских солдат.Находятся холуи и лакеи ольгинские, которые ниц рады распластаться перед хероем кадыркой. Но слава БОГУ, таких мало на РУСИ - МАТУШКЕ!
Не понимаю такой реакции. У человека был богатый выбор: уехать в прозападную часть Украины, стать жителем ДНР или ЛНР, или остаться в России. Он выбрал свой путь.
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17:01, 14 февраля
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