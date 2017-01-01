Тело 33-летнего пастуха нашли после пожара в хозяйственной постройке в Ленобласти

Инцидент произошел в деревни Райкузи.

Инцидент произошел в деревни Райкузи.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, вечером 13 февраля недалеко от деревни Райкузи после тушения пожара в хозяйственной постройке, в сильно обгоревшем состоянии было найдено тело мужчины.



Как удалось установить следователям, погибший работал пастухом, неоднократно ночевал в данной постройке, отапливаемой самодельной печью. Хозяйственная постройка сгорела полностью.



"В настоящее время следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне в Ломоносовском районе Ленинградской области после пожара было обнаружено тело 33-летнего мужчины. По факту смерти проводится проверка.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, вечером 13 февраля недалеко от деревни Райкузи после тушения пожара в хозяйственной постройке, в сильно обгоревшем состоянии было найдено тело мужчины.Как удалось установить следователям, погибший работал пастухом, неоднократно ночевал в данной постройке, отапливаемой самодельной печью. Хозяйственная постройка сгорела полностью."В настоящее время следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти мужчина, недавно вышедший на свободу, угорел при пожаре в аварийном доме.







Обсуждение темы: «Тело 33-летнего пастуха нашли после пожара в хозяйственной постройке в Ленобласти» Инь Порось 15.02 07:20 [ + 1 – ]

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