Полтавченко представил правительству Петербурга нового вице-губернатора

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«Полтавченко представил правительству Петербурга нового вице-губернатора»

скaльпель 14.02 14:01 [ + -11 – ]

Команда Полтавченко этим назначением только усилится. Горожане приветствуют это назначение. Успешной работы Митяниной А. и здоровья.

Тоскливый Дятел Терпило 14.02 15:25 [ + -7 – ]

Уважаемая Анна! Примите искренние поздравления и пожелания успешной, творческой работы. Приятно, что команда губернатора укрепляется свежими кадрами. Очень не хватает в правительстве Виталий Милонова, например, на должность первого вице-губернатора.

dexter 14.02 15:33 [ + 8 – ]

Теперь и семья Митяниных заживёт по человечески! Ни в чём себе не отказывая!

монк-аль-ахри 14.02 15:37 [ + 7 – ]

а что она в этом понимает? социопата от социофоба хоть отличает? все её предыдущие работы отличались умением расписываться в нужное время и в нужном месте. эти требования остались? радуюсь за эту пустую и тупую куклу - ничего не делая, она будет получать бабло из наших налогов, а так же ей регулярно будут заносить. фамилии бы не путала только....

Ужас ольгинских тварей 14.02 15:38 [ + 4 – ]

Неужели Навальный про них всё врёт?



AКSМ 3,14d@r 14.02 15:41 [ + -7 – ]

Мы с дятлом приветсвуем уважаемую фрау скальпеля АКSМ и Митянину. Полтавченко назначает достойных членов партии, как и сам.

Историк 14.02 16:01 [ + 9 – ]

Только два вопроса:

1. Выдержит наша медицина и социалка еще одного юриста?;

2. Успеет Митянина и ее окружение нажиться до наступления БП?

Hиф-Hиф 14.02 16:28 [ + 3 – ]

(С) "я вице-губ...пардон, вице-король Индии! Где мои раджи и магараджи?! Где мои белые слоны?!"

Ленинградец1967 14.02 16:44 [ + 8 – ]

Чего то хохол попутал!!!Должны были все уйти,а он еще эту тянет на заработки.Я так понимая,что нам их еще долго терпеть.