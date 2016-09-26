Полтавченко представил правительству Петербурга нового вице-губернатора
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Общество
Команда Полтавченко этим назначением только усилится. Горожане приветствуют это назначение. Успешной работы Митяниной А. и здоровья.
Уважаемая Анна! Примите искренние поздравления и пожелания успешной, творческой работы. Приятно, что команда губернатора укрепляется свежими кадрами. Очень не хватает в правительстве Виталий Милонова, например, на должность первого вице-губернатора.
Теперь и семья Митяниных заживёт по человечески! Ни в чём себе не отказывая!
а что она в этом понимает? социопата от социофоба хоть отличает? все её предыдущие работы отличались умением расписываться в нужное время и в нужном месте. эти требования остались? радуюсь за эту пустую и тупую куклу - ничего не делая, она будет получать бабло из наших налогов, а так же ей регулярно будут заносить. фамилии бы не путала только....
Мы с дятлом приветсвуем уважаемую фрау скальпеля АКSМ и Митянину. Полтавченко назначает достойных членов партии, как и сам.
Только два вопроса:
1. Выдержит наша медицина и социалка еще одного юриста?;
2. Успеет Митянина и ее окружение нажиться до наступления БП?
(С) "я вице-губ...пардон, вице-король Индии! Где мои раджи и магараджи?! Где мои белые слоны?!"
Чего то хохол попутал!!!Должны были все уйти,а он еще эту тянет на заработки.Я так понимая,что нам их еще долго терпеть.
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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...Губернатор Новгородской области добровольно...
...самарский губернатор подал в отставку...
...губернатор приморья подал в отставку...
НАШ то жлобяра когда оставит Любимый Город в покое?
в «Полтавченко повысил стандарт стоимости услуг ЖКХ в Петербурге»