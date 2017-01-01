В Кингисеппе во время ссоры 60-летний мужчина пытался зарезать свою знакомую

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 28 января в квартире одного из домов по Театральной улице. 60-летний мужчина во время ссоры со своей знакомой нанес ей кухонным ножом один удар в область передней поверхности груди и один удар в область задней поверхности груди. Пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью. Медикам удалось спасти женщину.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В городе Кингисеппе Ленинградской области задержали 60-летнего мужчину, который в конце января текущего года пытался убить свою знакомую. К счастью, пострадавшей вовремя оказали медицинскую помощь.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 28 января в квартире одного из домов по Театральной улице. 60-летний мужчина во время ссоры со своей знакомой нанес ей кухонным ножом один удар в область передней поверхности груди и один удар в область задней поверхности груди. Пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью. Медикам удалось спасти женщину.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в квартире на Тореза 32-летняя женщина пыталась зарезать 81-летнюю старушку.







Обсуждение темы: «В Кингисеппе во время ссоры 60-летний мужчина пытался зарезать свою знакомую» НЕСТОР 15.02 06:33 [ + 0 – ]

А где задняя поверхность груди?

Всего комментариев - 1