Петербурженка попросила знакомую "посидеть" со своей 6-летней дочкой и пропала

На связь женщина не выходит уже три недели.

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«Петербурженка попросила знакомую "посидеть" со своей 6-летней дочкой и пропала»

Всезнайка 14.02 13:37 [ + -1 – ]

Мамаша идиотка...до 7 лет растила дочку и решила бросить...Какого теперь девочке без мамы??? Я вообще не представляю и не понимаю,как можно свою кровиночку бросить???Бесят такие люди...и не такие тоже...Нелюди и мрази...