На Луначарского пьяный мигрант с топором отобрал иномарку у своего соотечественника

Далеко уехать похититель не смог, и был задержан стражами порядка.

Обсуждение темы:

«На Луначарского пьяный мигрант с топором отобрал иномарку у своего соотечественника»

Неzнайка. 14.02 13:46 [ + 13 – ]

Эти мрази уже с топорами по улице ходят...Писец...Спасибо нынешней власти поганой...

скaльпель 14.02 13:58 [ + -8 – ]

вот это совсем плохой поступок у своих отнимать

Тоскливый Дятел Терпило 14.02 14:52 [ + -6 – ]

Тлетворное влияние Запада, развращенность нравов, царящих в так называемой Северной столице. Научили законопослушного гражданина действовать нелигитимными методами. У себя на родине ему бы этого и в голову не пришло, а здесь, где в ход сразу идет нож, кастет, травмат, ничего более не остается, чтобы заполучить собственность.

AКSМ 3,14d@r 14.02 15:28 [ + -4 – ]

Эх, какой мущщина! Настоящий полковник.

Инь Порось 14.02 19:58 [ + 1 – ]

Тролли, тролли ...

Новый стих -

Собрались тут на троих ...

Новость бурно обсуждают ...

Так друг друга уважают ...

Скальпель - крут ...

Терпил - блаженен ...

3,14dor - пидор ... (чем и ценен ...)

Инь Порось 15.02 00:04 [ + 1 – ]

Тролли, как дела? Скучали?