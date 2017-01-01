«На Луначарского пьяный мигрант с топором отобрал иномарку у своего соотечественника»

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Общество
Эти мрази уже с топорами по улице ходят...Писец...Спасибо нынешней власти поганой...
Тлетворное влияние Запада, развращенность нравов, царящих в так называемой Северной столице. Научили законопослушного гражданина действовать нелигитимными методами. У себя на родине ему бы этого и в голову не пришло, а здесь, где в ход сразу идет нож, кастет, травмат, ничего более не остается, чтобы заполучить собственность.
Тролли, тролли ...
Новый стих -
Собрались тут на троих ...
Новость бурно обсуждают ...
Так друг друга уважают ...
Скальпель - крут ...
Терпил - блаженен ...
3,14dor - пидор ... (чем и ценен ...)
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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...Губернатор Новгородской области добровольно...
...самарский губернатор подал в отставку...
...губернатор приморья подал в отставку...
НАШ то жлобяра когда оставит Любимый Город в покое?
в «Полтавченко повысил стандарт стоимости услуг ЖКХ в Петербурге»