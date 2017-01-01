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«На Елизарова трехлетний малыш наглотался жаропонижающих таблеток по недосмотру матери»

Что же ты езда безмозглая разбрасываешь везде свои таблетки???

в таком возрасте за ними глаз до глаз сын у меня убежал гулять в маминых туфлях гулять хорошо хоть в те времена родительских прав за это не лишали