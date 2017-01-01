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На даче под Петербургом 1,5-годовалый малыш обварился, разбив чайник с кипятком

11:45, 14 февраля
Тэги: дети, травмы, дача, ленобласть
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Тэги: дети, травмы, дача, ленобласть
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Общество
Обсуждение темы:
«На даче под Петербургом 1,5-годовалый малыш обварился, разбив чайник с кипятком»
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Всезнайка 14.02 13:43 [ + -1 ]

Ещё одна мамашка-нелюдь безголовая...

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