В Петербурге двое пьяных мужчин избили битой директора шиномонтажа и обобрали его, угрожая ножом, вилкой и арбалетом

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«В Петербурге двое пьяных мужчин избили битой директора шиномонтажа и обобрали его, угрожая ножом, вилкой и арбалетом»

махоня 14.02 11:48 [ + 3 – ]

на автомобиле «Дэу Нексия».

Стесняясь спросить национальность этой компании

Тоскливый Дятел Терпило 14.02 15:29 [ + 0 – ]

Круглосуточный режим работы отрицательно влияет на нервную систему, может вызвать психические расстройства, усугубляемые алкоголем. Не удивлюсь, если наутро протрезвеют и помирятся..

МИФОДИЙ 14.02 15:35 [ + 1 – ]

Прямо как Бармалей с друзьями из фильма "Айболит-66"

Hиф-Hиф 14.02 16:32 [ + 1 – ]

Робин Гуд, ептыть! Он не только отбирает деньги у богатых, но и раздает их бедным под справедливый процент.