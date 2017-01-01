В Кронштадте задержали педофила, который изнасиловал 4-летнего мальчика

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«В Кронштадте задержали педофила, который изнасиловал 4-летнего мальчика»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 14.02 11:11 [ + 8 – ]

Мразь и подонок! Больше нет слов. Желаю под нарному побольше мужей в бараке!

Тоскливый Дятел Терпило 14.02 11:13 [ + -2 – ]

А сестра где была и на что смотрела.

скaльпель 14.02 11:16 [ + -3 – ]

сколько шушеры вокруг 11:11