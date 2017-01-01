В Петербурге 33-летний извращенец пригласил 15-летнего школьника к себе в гости и надругался над ним

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«В Петербурге 33-летний извращенец пригласил 15-летнего школьника к себе в гости и надругался над ним»

Тоскливый Дятел Терпило 14.02 11:11 [ + -4 – ]

Бедный ребенок. Наверное, у него нет отца, который мог бы заступиться за его честь и достоинство.

12345 14.02 11:12 [ + -3 – ]

Да бросьте! Развратные действия - это не изнасилование. Порнушку парню поставил на ноутбуке посмотреть, вот и весь разврат.

Иоан Грозный 14.02 18:55 [ + 1 – ]

а зачем 15 летний извращенец заманивался ?

Инь Порось 14.02 20:04 [ + 2 – ]

... Цветёт сакура ...

Солнце высоко стоит над Савушкина ...

Терпило, ты каменты-то пишешь????

