В Купчино 22-летний парень упал из окна 6-го этажа и остался жив
10:29, 14 февраля
Тэги: купчино, фрунзенский район, травмы
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«В Купчино 22-летний парень упал из окна 6-го этажа и остался жив»
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Что ещё жать от е-дрисни? Что от Полтавченко, что от Медведева, что от Путина? Может ли кто привести пример, что и когда они нибудь сделали хорошее для народа? Кроме как цены на всё повышать и людей обирать! в «Полтавченко повысил стандарт стоимости услуг ЖКХ в Петербурге»
спасибо жлоб усатый. Когда ж тебя на историческую родину отправят? в «Полтавченко повысил стандарт стоимости услуг ЖКХ в Петербурге»
В первую очередь Милонову надо посетить проктолога. Не вернулся ли прошлый рецедив "бывшего гея"? Потом и психиатра пройти. Согласен. в «Милонова требуют привлечь за экстремизм и провести в отношении него психиатрическую экспертизу»
Тоскливый 3,14д...., чего съел или проглотил? Ишь как раскукарекался! в «Полтавченко повысил стандарт стоимости услуг ЖКХ в Петербурге»
...Губернатор Рязанской области подал в отставку..
...Губернатор Новгородской области добровольно...
...самарский губернатор подал в отставку...
...губернатор приморья подал в отставку...
НАШ то жлобяра когда оставит Любимый Город в покое?
в «Полтавченко повысил стандарт стоимости услуг ЖКХ в Петербурге»
...Губернатор Новгородской области добровольно...
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...губернатор приморья подал в отставку...
НАШ то жлобяра когда оставит Любимый Город в покое?
в «Полтавченко повысил стандарт стоимости услуг ЖКХ в Петербурге»
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