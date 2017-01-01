На Бали петербурженка с 9-месячной дочерью пятый день ищет пропавшего мужа-дайвера

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«На Бали петербурженка с 9-месячной дочерью пятый день ищет пропавшего мужа-дайвера»

Ужас ольгинских тварей 14.02 11:11 [ + 6 – ]

за этот высер тебе тоже бабла заплатят?

Тоскливый Дятел Терпило 14.02 11:12 [ + -9 – ]

Наверное, осьминог уволок к себе в пещеру.

Мимо проходил 14.02 11:20 [ + -5 – ]

Его съели акулы

скaльпель 14.02 11:20 [ + -4 – ]

А с какой целью интересуешься? В нашу команду хочешь?

Всезнайка 14.02 11:35 [ + 3 – ]

Китовая акула,которая водится на Бали,не кушает людей,а ест планктон.Около Бали все акулы пугливы...хотя туда могут и хищники приплыть.Я думаю,все знают,что с пораненной ногой или рукой да и вообще просто с раной в воду,где обитают акулы,пусть даже за километры,заходить нельзя,если конечно не хочешь стать обедом для акулы...Мужику могло стать плохо под водой и он буль-буль на дно...Подводная живность точно в его исчезновении не виновата!

AКSМ 3,14d@r 14.02 16:19 [ + -4 – ]

Моя колега АКSМ скальпель 3,14д...., по чо зовёшь постороних в нашу команду? Совсем морковь и мозг увял у тебя? Может постороний то хуже татарина будит? Изобидит нас обиженых. Думай, как кого то пригласить?(11:20)