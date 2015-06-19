Милонова требуют привлечь за экстремизм и провести в отношении него психиатрическую экспертизу
- Крем от геморроя «Здоров»
- Тело 33-летнего пастуха нашли после пожара в хозяйственной постройке в Ленобласти
- В Кингисеппе во время ссоры 60-летний мужчина пытался зарезать свою знакомую
- Открытие в лечении варикоза
- Жильцы дома на Невском пошли войной на квартирующий по соседству хостел
- На "Пионерской" оперативно починили вышедший из строя эскалатор
- Более 4,8 тыс. коммуналок расселили в Петербурге за 2016 год
- Чиновники предложили убрать Университет Лесгафта из центра Петербурга
- Вход на станцию "Пионерская" закрыли из-за поломки эскалатора
- В Петербурге водитель получил полтора года тюрьмы за ДТП с пешеходом
- Из гостиницы в Ленобласти госпитализировали 3-месячного малыша, оставленного на попечение 35-летнему мужчине
- Уроженца Украины нашли повешенным в съемной квартире в Сестрорецке
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
В первую очередь Милонову надо посетить проктолога. Не вернулся ли прошлый рецедив "бывшего гея"? Потом и психиатра пройти. Согласен.
"Ждун" всем нынешним политическим недоноскам поможет. Уголовное дело возбудят лишь дождавшись истечения срока давности!
Дятел,ну насмешил. Милошу содомиста прчислил к святым. Ой бедная головушка у тебя убогого. Надо срочно умишка набираться. Давай, котомку свою собирай и потихоньку на пряжку.
Да второй раз уже после его публичных выступлений его к психиатру хотят направить!!! Помнится, после майских пару лет назад на Cange подписи в три дня собрали. И все тихо заглохло.
И еще раз говорю - верующий в любую традиционную религию человек НЕ МОЖЕТ НИКОГО НЕНАВИДЕТЬ!!! Милонов позорит и рясу, и Думу, и в Москве уже всем уже надоел, наверное.
экспертизу для рыжей проститутки Виталины делать поздно. надо изолировать от общества этот объект религиозного и гомосексуального помешательства и подвергнуть его(?)/её (?) принудительному психиатрическому лечению.
Виталя добропорядошный и умный. Останьте от него. Все мои друзя за него!!!!!
Очень мы возмущены тем, что уважаемого человека и народного избраника, осмелиются называть мудилой с кадилом. Кто его так обзывает, надобно найти и в каталажку.
Те анальные и психические страдания, которые радужный депутат пережил в детстве и отрочестве, требуют немедленной экспертизы на вменяемость !
... Ой, гой еси, вы, савушкины тролли!
Вы белены объелись, что ли?
Али сюда с Луны свалились?
Али с утра не похмелились?
Али бензин всю ночь хлябали?
Аль песни Нюши (вечно полуголой - прим. Иня Порося) вы орали?
Но всех при этом очень задолбали ...
Не нужно нам комического театра ...
У нас есть каменты от 3,14дора, мед. инструмента и пессимиста дятла!!!
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
17:01, 14 февраля
на новости
...Губернатор Новгородской области добровольно...
...самарский губернатор подал в отставку...
...губернатор приморья подал в отставку...
НАШ то жлобяра когда оставит Любимый Город в покое?
в «Полтавченко повысил стандарт стоимости услуг ЖКХ в Петербурге»