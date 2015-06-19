Милонова требуют привлечь за экстремизм и провести в отношении него психиатрическую экспертизу

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«Милонова требуют привлечь за экстремизм и провести в отношении него психиатрическую экспертизу»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 14.02 10:17 [ + 18 – ]

В первую очередь Милонову надо посетить проктолога. Не вернулся ли прошлый рецедив "бывшего гея"? Потом и психиатра пройти. Согласен.

Тоскливый Дятел Терпило 14.02 10:19 [ + -15 – ]

Святые всегда страдали за правду.

Bloempje 14.02 10:26 [ + 8 – ]

"Ждун" всем нынешним политическим недоноскам поможет. Уголовное дело возбудят лишь дождавшись истечения срока давности!

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 14.02 10:31 [ + 15 – ]

Дятел,ну насмешил. Милошу содомиста прчислил к святым. Ой бедная головушка у тебя убогого. Надо срочно умишка набираться. Давай, котомку свою собирай и потихоньку на пряжку.

legenda.natalya 14.02 11:44 [ + 13 – ]

Да второй раз уже после его публичных выступлений его к психиатру хотят направить!!! Помнится, после майских пару лет назад на Cange подписи в три дня собрали. И все тихо заглохло.

И еще раз говорю - верующий в любую традиционную религию человек НЕ МОЖЕТ НИКОГО НЕНАВИДЕТЬ!!! Милонов позорит и рясу, и Думу, и в Москве уже всем уже надоел, наверное.

Историк 14.02 12:14 [ + 11 – ]

Да поройтесь в старых медкнижках, наверняка диагноз уже стоит!

монк-аль-ахри 14.02 13:20 [ + 8 – ]

экспертизу для рыжей проститутки Виталины делать поздно. надо изолировать от общества этот объект религиозного и гомосексуального помешательства и подвергнуть его(?)/её (?) принудительному психиатрическому лечению.

AКSМ 3,14d@r 14.02 15:19 [ + -9 – ]

Виталя добропорядошный и умный. Останьте от него. Все мои друзя за него!!!!!

AКSМ 3,14d@r 14.02 15:24 [ + -8 – ]

Очень мы возмущены тем, что уважаемого человека и народного избраника, осмелиются называть мудилой с кадилом. Кто его так обзывает, надобно найти и в каталажку.

dexter 14.02 15:25 [ + 6 – ]

Те анальные и психические страдания, которые радужный депутат пережил в детстве и отрочестве, требуют немедленной экспертизы на вменяемость !