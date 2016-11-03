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Полтавченко повысил стандарт стоимости услуг ЖКХ в Петербурге

09:47, 14 февраля
Тэги: георгий полтавченко, жкх, тарифы, цены
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Тэги: георгий полтавченко, жкх, тарифы, цены
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Общество
Обсуждение темы:
«Полтавченко повысил стандарт стоимости услуг ЖКХ в Петербурге»
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Тоскливый Дятел Терпило 14.02 10:06 [ + -16 ]

Весьма гуманные тарифы, учитывая что для многодетных семей предусмотрены скидки. А главное, радует качество оказываемых услуг. Батареи горячие, вода из под крана, как кипяток, на улицах чисто и безопасно. Городу повезло, что губернатор настоящий Хозяин, старается как для себя.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 14.02 10:10 [ + 24 ]

Что ещё жать от е-дрисни? Что от Полтавченко, что от Медведева, что от Путина? Может ли кто привести пример, что и когда они нибудь сделали хорошее для народа? Кроме как цены на всё повышать и людей обирать!

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 14.02 10:14 [ + 18 ]

Тоскливый 3,14д...., чего съел или проглотил? Ишь как раскукарекался!

Ужас ольгинских тварей 14.02 10:39 [ + 18 ]

спасибо жлоб усатый. Когда ж тебя на историческую родину отправят?

скaльпель 14.02 11:06 [ + -11 ]

Спасибо губернаторы от всех горожан.

Ужас ольгинских тварей 14.02 11:09 [ + 15 ]

...Губернатор Рязанской области подал в отставку..
...Губернатор Новгородской области добровольно...
...самарский губернатор подал в отставку...
...губернатор приморья подал в отставку...

НАШ то жлобяра когда оставит Любимый Город в покое?

Всезнайка 14.02 11:23 [ + 12 ]

Дерьмо хохлятское...Когда зарплаты вырастут на 100%???

скaльпель 14.02 12:30 [ + -12 ]

Хамство в сети у многих россиян это в крови от родителей, плохо когда оно проявляется и в газете, что у нас не редкость

скaльпель 14.02 12:32 [ + -13 ]

По моему глубокому убеждению, губернатор Санк-Петербурга Полтавченко является порядочным человеком, который служит государству и внес огромный вклад в укрепление законности и правопорядка . А также увеличение благосостояния жителей нашего города.

скaльпель 14.02 12:35 [ + -11 ]

Губернатор Петербурга-человек чести. В трудные времена он управляет огромным мегаполисом с присущей только ему энергией и самоотдачей. Доверие горожан всех возрастов выразилось в убедительной победе на недавних выборах. Проезжая или проходя мимо Смольного у меня на глазах выступают слезы, и это слезы умиления от того, что у нашего города появился, наконец настоящий Губернатор!

монк-аль-ахри 14.02 13:16 [ + 8 ]

Ну, тот факт, что бакинский гастарбайтер занят истреблением населения Ленинграда-Петрограда, сомнений не вызывает. Меры этот урод применяет разные. Его отставка - не метод. Свободно летящая в пространстве стая бутылок с коктейлем Молотова - адекватный метод.

путник 14.02 17:07 [ + 5 ]

Подсчитайте сколько в спб квартир ( не считая предприятий) умножьте на липовые тарифы . Сумма астрономическая. Вопрос: куда уходят деньги?

Историк 14.02 17:10 [ + 5 ]

Где то в далеке зазвучала виолончель Ролдугина?!

бармалей 14.02 20:23 [ + 3 ]

дятел,оторвать бы тебе уши и отмутузить ссаной тряпкой.тебя даже бить не хочется.ты ущербен и глуп.в душе ты соглашаешься с большинством что пишут твои оппоненты, но видимо в силу своего физического тщедушия ты нашел себе работу прославлять нынешнюю власть и злить людей-видимо это единственный твой способ заработка.Пусть милонов помолится за твою душенку и ущербную тушенку. амЫн! П.С. а усатый-злодей.

Всего комментариев - 14

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Что ещё жать от е-дрисни? Что от Полтавченко, что от Медведева, что от Путина? Может ли кто привести пример, что и когда они нибудь сделали хорошее для народа? Кроме как цены на всё повышать и людей обирать! в «Полтавченко повысил стандарт стоимости услуг ЖКХ в Петербурге»
спасибо жлоб усатый. Когда ж тебя на историческую родину отправят? в «Полтавченко повысил стандарт стоимости услуг ЖКХ в Петербурге»
В первую очередь Милонову надо посетить проктолога. Не вернулся ли прошлый рецедив "бывшего гея"? Потом и психиатра пройти. Согласен. в «Милонова требуют привлечь за экстремизм и провести в отношении него психиатрическую экспертизу»
Тоскливый 3,14д...., чего съел или проглотил? Ишь как раскукарекался! в «Полтавченко повысил стандарт стоимости услуг ЖКХ в Петербурге»
...Губернатор Рязанской области подал в отставку..
...Губернатор Новгородской области добровольно...
...самарский губернатор подал в отставку...
...губернатор приморья подал в отставку...

НАШ то жлобяра когда оставит Любимый Город в покое?
 в «Полтавченко повысил стандарт стоимости услуг ЖКХ в Петербурге»
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