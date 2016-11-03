Полтавченко повысил стандарт стоимости услуг ЖКХ в Петербурге

Обсуждение темы:

«Полтавченко повысил стандарт стоимости услуг ЖКХ в Петербурге»

Тоскливый Дятел Терпило 14.02 10:06 [ + -16 – ]

Весьма гуманные тарифы, учитывая что для многодетных семей предусмотрены скидки. А главное, радует качество оказываемых услуг. Батареи горячие, вода из под крана, как кипяток, на улицах чисто и безопасно. Городу повезло, что губернатор настоящий Хозяин, старается как для себя.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 14.02 10:10 [ + 24 – ]

Что ещё жать от е-дрисни? Что от Полтавченко, что от Медведева, что от Путина? Может ли кто привести пример, что и когда они нибудь сделали хорошее для народа? Кроме как цены на всё повышать и людей обирать!

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 14.02 10:14 [ + 18 – ]

Тоскливый 3,14д...., чего съел или проглотил? Ишь как раскукарекался!

Ужас ольгинских тварей 14.02 10:39 [ + 18 – ]

спасибо жлоб усатый. Когда ж тебя на историческую родину отправят?

скaльпель 14.02 11:06 [ + -11 – ]

Спасибо губернаторы от всех горожан.

Ужас ольгинских тварей 14.02 11:09 [ + 15 – ]

...Губернатор Рязанской области подал в отставку..

...Губернатор Новгородской области добровольно...

...самарский губернатор подал в отставку...

...губернатор приморья подал в отставку...



НАШ то жлобяра когда оставит Любимый Город в покое?



Всезнайка 14.02 11:23 [ + 12 – ]

Дерьмо хохлятское...Когда зарплаты вырастут на 100%???

скaльпель 14.02 12:30 [ + -12 – ]

Хамство в сети у многих россиян это в крови от родителей, плохо когда оно проявляется и в газете, что у нас не редкость

скaльпель 14.02 12:32 [ + -13 – ]

По моему глубокому убеждению, губернатор Санк-Петербурга Полтавченко является порядочным человеком, который служит государству и внес огромный вклад в укрепление законности и правопорядка . А также увеличение благосостояния жителей нашего города.

скaльпель 14.02 12:35 [ + -11 – ]

Губернатор Петербурга-человек чести. В трудные времена он управляет огромным мегаполисом с присущей только ему энергией и самоотдачей. Доверие горожан всех возрастов выразилось в убедительной победе на недавних выборах. Проезжая или проходя мимо Смольного у меня на глазах выступают слезы, и это слезы умиления от того, что у нашего города появился, наконец настоящий Губернатор!

монк-аль-ахри 14.02 13:16 [ + 8 – ]

Ну, тот факт, что бакинский гастарбайтер занят истреблением населения Ленинграда-Петрограда, сомнений не вызывает. Меры этот урод применяет разные. Его отставка - не метод. Свободно летящая в пространстве стая бутылок с коктейлем Молотова - адекватный метод.

путник 14.02 17:07 [ + 5 – ]

Подсчитайте сколько в спб квартир ( не считая предприятий) умножьте на липовые тарифы . Сумма астрономическая. Вопрос: куда уходят деньги?

Историк 14.02 17:10 [ + 5 – ]

Где то в далеке зазвучала виолончель Ролдугина?!