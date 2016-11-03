Полтавченко повысил стандарт стоимости услуг ЖКХ в Петербурге
- Крем от геморроя «Здоров»
- Тело 33-летнего пастуха нашли после пожара в хозяйственной постройке в Ленобласти
- В Кингисеппе во время ссоры 60-летний мужчина пытался зарезать свою знакомую
- Открытие в лечении варикоза
- Жильцы дома на Невском пошли войной на квартирующий по соседству хостел
- На "Пионерской" оперативно починили вышедший из строя эскалатор
- Более 4,8 тыс. коммуналок расселили в Петербурге за 2016 год
- Чиновники предложили убрать Университет Лесгафта из центра Петербурга
- Вход на станцию "Пионерская" закрыли из-за поломки эскалатора
- В Петербурге водитель получил полтора года тюрьмы за ДТП с пешеходом
- Из гостиницы в Ленобласти госпитализировали 3-месячного малыша, оставленного на попечение 35-летнему мужчине
- Уроженца Украины нашли повешенным в съемной квартире в Сестрорецке
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Весьма гуманные тарифы, учитывая что для многодетных семей предусмотрены скидки. А главное, радует качество оказываемых услуг. Батареи горячие, вода из под крана, как кипяток, на улицах чисто и безопасно. Городу повезло, что губернатор настоящий Хозяин, старается как для себя.
Что ещё жать от е-дрисни? Что от Полтавченко, что от Медведева, что от Путина? Может ли кто привести пример, что и когда они нибудь сделали хорошее для народа? Кроме как цены на всё повышать и людей обирать!
Тоскливый 3,14д...., чего съел или проглотил? Ишь как раскукарекался!
спасибо жлоб усатый. Когда ж тебя на историческую родину отправят?
...Губернатор Рязанской области подал в отставку..
...Губернатор Новгородской области добровольно...
...самарский губернатор подал в отставку...
...губернатор приморья подал в отставку...
НАШ то жлобяра когда оставит Любимый Город в покое?
Хамство в сети у многих россиян это в крови от родителей, плохо когда оно проявляется и в газете, что у нас не редкость
По моему глубокому убеждению, губернатор Санк-Петербурга Полтавченко является порядочным человеком, который служит государству и внес огромный вклад в укрепление законности и правопорядка . А также увеличение благосостояния жителей нашего города.
Губернатор Петербурга-человек чести. В трудные времена он управляет огромным мегаполисом с присущей только ему энергией и самоотдачей. Доверие горожан всех возрастов выразилось в убедительной победе на недавних выборах. Проезжая или проходя мимо Смольного у меня на глазах выступают слезы, и это слезы умиления от того, что у нашего города появился, наконец настоящий Губернатор!
Ну, тот факт, что бакинский гастарбайтер занят истреблением населения Ленинграда-Петрограда, сомнений не вызывает. Меры этот урод применяет разные. Его отставка - не метод. Свободно летящая в пространстве стая бутылок с коктейлем Молотова - адекватный метод.
Подсчитайте сколько в спб квартир ( не считая предприятий) умножьте на липовые тарифы . Сумма астрономическая. Вопрос: куда уходят деньги?
дятел,оторвать бы тебе уши и отмутузить ссаной тряпкой.тебя даже бить не хочется.ты ущербен и глуп.в душе ты соглашаешься с большинством что пишут твои оппоненты, но видимо в силу своего физического тщедушия ты нашел себе работу прославлять нынешнюю власть и злить людей-видимо это единственный твой способ заработка.Пусть милонов помолится за твою душенку и ущербную тушенку. амЫн! П.С. а усатый-злодей.
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
viktorAS 02:57, 8 февраля
на новости
...Губернатор Новгородской области добровольно...
...самарский губернатор подал в отставку...
...губернатор приморья подал в отставку...
НАШ то жлобяра когда оставит Любимый Город в покое?
в «Полтавченко повысил стандарт стоимости услуг ЖКХ в Петербурге»