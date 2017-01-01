В Петербурге из-за жалоб пациентов за год лишились работы семь врачей

В общей сложности горожане жаловались на здравоохранение 52 тысячи раз.

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«В Петербурге из-за жалоб пациентов за год лишились работы семь врачей»

НЕСТОР 14.02 09:51 [ + 1 – ]

Сейчас не врачи,а рвачи.

Тоскливый Дятел Терпило 14.02 09:59 [ + -8 – ]

Городские поликлиники оборудованы по последнему слову техники. Где я обслуживаюсь, есть даже аппарат для улучшения потенции при лечении эректильной дисфункции.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 14.02 10:23 [ + 4 – ]

Соглашусь с Нестером. Если пациент раньше шёл в СССР к врачу. То при олигархической, едрисей власти идёт к рвачу. Который как специалист НОЛЬ, но на мзду очень активный и алчен!

Ужас ольгинских тварей 14.02 10:40 [ + 4 – ]

Увы, но есть и очень хорошие врачи. Но их мало.

скaльпель 14.02 11:04 [ + -6 – ]

У тебя свой врач в ларьке у Ашота

Всезнайка 14.02 11:19 [ + 0 – ]

А умершим пациентам после врачебных ошибок тоже извинения принесли??????А где кол-во умерших по вине этих убийц в белых халатах???Народ должен знать цифру...Даю гарантию,что несколько десятков % народа занимается самолечением,потому что просто боится идти к врачам...и правильно делает...целее останешься,а то еще отрежут у тебя здоровую почку или случайно артерию проткнут или просто в тебе что- нибудь оставят...но есть случаи,где без этих уродов ну никак...

скaльпель 14.02 12:39 [ + 0 – ]

Ссылку сбрось...

АСА 14.02 14:37 [ + 0 – ]

В районных поликлиниках специалистов нет.Есть статисты которым на все наплевать.Сидят и собирают стат талоны.Грамотное лечение получить нереально.Ходят пенсионеры которым скучно дома

АСА 14.02 14:37 [ + -1 – ]

В районных поликлиниках специалистов нет.Есть статисты которым на все наплевать.Сидят и собирают стат талоны.Грамотное лечение получить нереально.Ходят пенсионеры которым скучно дома