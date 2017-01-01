«В Петербурге из-за жалоб пациентов за год лишились работы семь врачей»

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Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Городские поликлиники оборудованы по последнему слову техники. Где я обслуживаюсь, есть даже аппарат для улучшения потенции при лечении эректильной дисфункции.
Соглашусь с Нестером. Если пациент раньше шёл в СССР к врачу. То при олигархической, едрисей власти идёт к рвачу. Который как специалист НОЛЬ, но на мзду очень активный и алчен!
А умершим пациентам после врачебных ошибок тоже извинения принесли??????А где кол-во умерших по вине этих убийц в белых халатах???Народ должен знать цифру...Даю гарантию,что несколько десятков % народа занимается самолечением,потому что просто боится идти к врачам...и правильно делает...целее останешься,а то еще отрежут у тебя здоровую почку или случайно артерию проткнут или просто в тебе что- нибудь оставят...но есть случаи,где без этих уродов ну никак...
В районных поликлиниках специалистов нет.Есть статисты которым на все наплевать.Сидят и собирают стат талоны.Грамотное лечение получить нереально.Ходят пенсионеры которым скучно дома
В районных поликлиниках специалистов нет.Есть статисты которым на все наплевать.Сидят и собирают стат талоны.Грамотное лечение получить нереально.Ходят пенсионеры которым скучно дома
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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...Губернатор Новгородской области добровольно...
...самарский губернатор подал в отставку...
...губернатор приморья подал в отставку...
НАШ то жлобяра когда оставит Любимый Город в покое?
в «Полтавченко повысил стандарт стоимости услуг ЖКХ в Петербурге»