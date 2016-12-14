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«В Петербурге женщина едва не зарезала знакомого, пытаясь избавить его от мук после потери возлюбленной»

Мужик- тупой осёл...ну умерла любимая и что??? Она не единственная на свете...время-лечит,хотя некоторых оно калечит...найди другую и влюбись,а не хочешь жить,так сам и прыгай из окна или вешайся...Не надо других агитировать на статью 105,ну или как написано 111!Слабо было самому что ли убить себя?А баба тоже хороша...мозги в отключке после пойла...не подумала своей башкой дырявой,что за это светит ей небо в клеточку,друзья в полосочку...