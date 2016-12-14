"Петроградскую" открыли для пассажиров после проверки подозрительной коробки
18:59, 13 февраля
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Общество
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Боже мой, до чего дожили!? Милонов педик, возглавил Крёстный Ход!? Осквернил, правильно будет сказать, а не возглавил! Кто то из ольгинских троллей скажет "Так он бывший гей. Сейчас исправился." И, 100й раз скажу "Бывших не бывает! Не геев, ни убийц, ни п... в «Виталий Милонов возглавил крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге (фото)»
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Противников передачи Исаакиевского собора было не менее 3 000! Кторые тройным кольцом окружили собор! Надо правильно подавать информацию. в «Виталий Милонов возглавил крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге (фото)»
Распоряжение секретаря Санкт-Петербургской епархии Сергея Куксевича об отправке прихожан на крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора не встретило понимания в половине из 195 городских храмов. Выполни они приказ об отправке на мероприятие не ... в «Виталий Милонов возглавил крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге (фото)»
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