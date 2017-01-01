120 детей травмировались в Петербурге этой зимой во время катаний на ватрушках

По сравнению с прошлым годом их число выросло на 30%.

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Обсуждение темы:

«120 детей травмировались в Петербурге этой зимой во время катаний на ватрушках»

Hиф-Hиф 13.02 19:27 [ + -4 – ]

налокотнички, наколленнички, касочку хоккейную...

не, не слышали. Ну и поделом!